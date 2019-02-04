Güzelyurt Belediyesi Sağlık Bakanlığı ile Birlikte Kasapları Denetledi

Güzelyurt Belediyesi Kolluk Bölümü ile Sağlık Bakanlığı memurları vatandaşların sağlıklı bir ortamda et ve et mamüllerini tüketebilmesi için bugün Güzelyurt’taki kasapları ve şarküterileri denetledi.

Güzelyurt Belediyesi Kolluk Bölümü ile Sağlık Bakanlığı memurları vatandaşların sağlıklı bir ortamda et ve et mamüllerini tüketebilmesi için bugün Güzelyurt’taki kasapları ve şarküterileri denetledi.

Tüm kasapları tek tek ziyaret ederek, gerekli ve/veya sağlıklı koşullarda hizmet verip vermedikleri denetlendi.

Kasapların etleri muhafaza ettikleri soğuk hava depoları, etlerin kesim yapıldığı yerler, etlerin muhafaza edilişi, ürünlerin tarih etiketleri, sağlık karneleri gibi unsurlar tek tek sorgulandı.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Dairesi personeli eksikleri bulunan kasaplara raporlarını kasap sahiplerine vererek, tamamlamaları için 10 gün süre verildi.

Güzelyurt Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı memurları 10 gün sonra aynı işyerlerini tekrar denetleyerek, koşulları yerine getirip getirmediği kontrol edilecek.