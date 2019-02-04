  • BIST 102.352
  • Altın 219,878
  • Dolar 5,2143
  • Euro 5,9716
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Güzelyurt Belediyesi Sağlık Bakanlığı ile Birlikte Kasapları Denetledi

» »
Güzelyurt Belediyesi Kolluk Bölümü ile Sağlık Bakanlığı memurları vatandaşların sağlıklı bir ortamda et ve et mamüllerini tüketebilmesi için bugün Güzelyurt’taki kasapları ve şarküterileri denetledi.
Güzelyurt Belediyesi Sağlık Bakanlığı ile Birlikte Kasapları Denetledi

Güzelyurt Belediyesi Kolluk Bölümü ile Sağlık Bakanlığı memurları vatandaşların sağlıklı bir ortamda et ve et mamüllerini tüketebilmesi için bugün Güzelyurt’taki kasapları ve şarküterileri denetledi.

Tüm kasapları tek tek ziyaret ederek, gerekli ve/veya sağlıklı koşullarda hizmet verip vermedikleri denetlendi.

Kasapların etleri muhafaza ettikleri soğuk hava depoları, etlerin kesim yapıldığı yerler, etlerin muhafaza edilişi, ürünlerin tarih etiketleri, sağlık karneleri gibi unsurlar tek tek sorgulandı.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Dairesi personeli eksikleri bulunan kasaplara raporlarını kasap sahiplerine vererek, tamamlamaları için 10 gün süre verildi.

Güzelyurt Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı memurları 10 gün sonra aynı işyerlerini tekrar denetleyerek, koşulları yerine getirip getirmediği kontrol edilecek.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaismail: “Hükümetler erken tanı ve koruma çalışmalarına önem vermeli”04 Şubat 2019 Pazartesi 13:50
  • Töre: “Doğalgaz konusunun öne çıktığı bugünlerde müzakere sürecini başlatmaya gerek yoktur”04 Şubat 2019 Pazartesi 13:30
  • Şirinevler’de, muhtarlığın girişimiyle gölet çevresine ağaçlandırma yapıldı04 Şubat 2019 Pazartesi 13:25
  • Başbakanlıkta "Afet Anında Vatandaşın Nasıl Bilgilendirileceğine İlişkin Protokol" imzalandı04 Şubat 2019 Pazartesi 13:20
  • İhtiyat Sandığı’ndan yasa gücünde kararname konusunda açıklama04 Şubat 2019 Pazartesi 13:15
  • "Trafikte Reform ve Eğitim Programı” çalıştayı gerçekleştrildi04 Şubat 2019 Pazartesi 12:55
  • Mutabakat sağlandı, Meclis oturumu kapatıldı04 Şubat 2019 Pazartesi 12:50
  • Trafik kazalarına dur denemyor: Bir haftada 1 ölüm, 20 yaralanma04 Şubat 2019 Pazartesi 12:33
  • Odun sobası yangına neden oldu04 Şubat 2019 Pazartesi 12:29
  • Isınmak isterken canından oluyordu04 Şubat 2019 Pazartesi 12:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti