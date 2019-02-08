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Güzelyurt Belediyesi’nden çocuklara yarıyıl şenliği

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Güzelyurt Belediyesi, çocuklara yönelik yarıyıl şenliği düzenliyor.
Güzelyurt Belediyesi’nden çocuklara yarıyıl şenliği

Güzelyurt Belediyesi, çocuklara yönelik yarıyıl şenliği düzenliyor.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “tatil dönüşü okullara yeniden yüksek moral ve enerji ile merhaba demek için Güzelyurt Belediyesi yarıyıl şenliğinde buluşuyoruz” denildi.

16 Şubat Cumartesi 09-00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte, zıp zıplar, trambolin, atlı karınca, yüz boyama, sahne performansları, soğuk heykeller, canlı heykel boyama, akrobasi gösterileri, illüzyon gösterileri, yarışmalar, ücretsiz ikramlar ve hediye piyangosu çekilişi yer alacak.

Güzelyurt Kapalı Çarşı Meydanı’nda yapılacak tüm etkinlikler ücretsiz olacak.

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