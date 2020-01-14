  • BIST 120.809
  • Altın 292,345
  • Dolar 5,8839
  • Euro 6,5504
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Güzelyurt Gelişim’in “Hoşça Kal” adlı albümü perşembe akşamı tanıtılıyor

» »
Güzelyurt Gelişim müzik grubu, “Hoşça Kal” adını verdiği yeni CD’sini perşembe akşamı tanıtıyor.
Güzelyurt Gelişim’in “Hoşça Kal” adlı albümü perşembe akşamı tanıtılıyor

Güzelyurt Gelişim tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre CD tanıtımı saat 21.00’de, Lefkoşa’da Delfino Cafe&Bar’da yer alacak.

Kıbrıslı Türk şairlerden Ayşen Dağlı, Bedia Balses, Bülent Fevzioğlu, Feriha Altıok, Fikret Demirağ, Refet Ergün Erdadaş ve Tamer Öncül’ün şiirlerinin Halil Akansel ve Mustafa Tozakı tarafından bestelenerek ortaya çıkarılan çalışma, 4 yılda tamamlandı.

Halil Akansel, Mustafa Tozakı, İzlem Akansel, Hasip Akgürgen ve Sibel Tozakı’dan oluşan grup üyeleri, tüm müzikseverleri tanıtım gecesine davet etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beyköy atış ve tatbikat bölgesinde topçu atışları yapılacak20 Aralık 2019 Cuma 14:41
  • Güzelyurt’ta yarın bazı bölgelere 2 saat süreyle elektrik verilemeyecek19 Aralık 2019 Perşembe 15:12
  • Erhürman, Cumartesi günü Güzelyurt’ta esnaf ve halkla bir araya geldi16 Aralık 2019 Pazartesi 16:57
  • Güzelyurt’un bazı bölgelerine elektrik verilemeyecek09 Aralık 2019 Pazartesi 10:42
  • Güzelyurt bölgesinde 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak04 Aralık 2019 Çarşamba 14:36
  • Erhürman: "Statükonun karşısında dimdik duran bir CTP var"01 Aralık 2019 Pazar 13:45
  • "Zaman kaybetme lüksümüz yok!"01 Aralık 2019 Pazar 13:05
  • 10 yaşındaki Atlas hayatını kaybetti26 Kasım 2019 Salı 11:37
  • KKTC’nin kuruluş yıldönümü Güzelyurt’ta da kutlandı15 Kasım 2019 Cuma 18:14
  • Mevlevi'de topçu atışı tatbikatı gerçekleştirelecek11 Kasım 2019 Pazartesi 11:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti