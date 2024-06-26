Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor

Festival kapsamında dün Festival Parkı'nda çocuk şenliği düzenlendi.
Oyun, eğlence, yiyecek ve içecek stantlarının yer aldığı etkinlikte, portakal maskotları, tahta bacaklar etkinlik süresince çocukların arasında dolaşarak fotoğraf çektirdi.
Festival kapsamında dün Festival Parkı'nda çocuk şenliği düzenlendi.
Oyun, eğlence, yiyecek ve içecek stantlarının yer aldığı etkinlikte, portakal maskotları, tahta bacaklar etkinlik süresince çocukların arasında dolaşarak fotoğraf çektirdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.