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Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor

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Güzelyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 46’ncı Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor.
Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor

Festival kapsamında dün Festival Parkı'nda çocuk şenliği düzenlendi.

Oyun, eğlence, yiyecek ve içecek stantlarının  yer aldığı etkinlikte, portakal maskotları, tahta bacaklar etkinlik süresince çocukların arasında dolaşarak fotoğraf çektirdi.

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