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Güzelyurt'da Reşat Kansoy fırtınası esmeye başladı.. Kansoy'a gittiği her yerde büyük ilgi

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Kalkanlı, Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adayı Kansoy’u bağrına bastı 
Güzelyurt'da Reşat Kansoy fırtınası esmeye başladı.. Kansoy'a gittiği her yerde büyük ilgi

 

Kansoy’a yoğun ilgi 

  •  Başkan adayı Kansoy, Güzelyurt-ODTÜ-Kalkanlı üçgeninde oluşturtulacak yol projesi ile bölgenin kalkınacağını, doğa turizmi ile köyün hayat bulacağını kaydetti 

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy köy ziyaretleri çerçevesinde Kalkanlı’daydı..

Kalkanlı sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği Kansoy, köy ile ilgili projelerini anlattı, bölge sakinlerini dinleyip görüşlerini not aldı. 

Kalabalık önünde konuşan Kansoy, 25 Aralık seçimi sonrasında göreve geldiğinde Kalkanlı için çalışmaya başlayacağını kaydetti. 

Kalkanlı’nın doğal ve bölgesel güzelliklerinin varlığına dikkat çeken Kansoy, “Kalkanlı anıt zeytinleri, yürüyüş yolları ile özel ilgi ve doğa  turizminde ayrıcalıklı bir destinasyona dönüşecektir” dedi. 

Bölgenin önemli bir değeri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Kalkanlı köyünün ortak alanlarına vurgu yapan Kansoy, Güzelyurt - ODTÜ- Kalkanlı üçgeninde yapılması planlanan projeleri anlattı.

Köy meydanı projesi hayat bulacak 

Kansoy şunları söyledi: 

“Öncelikle Kalkanlı - Güzelyurt yolu için merkezi hükümetle ortak çalışmalar yapılacak. Bu yol genişletilecek ve bisiklet yolu eklenecek. Ayrıca otobüs durakları ve yaya güvenliği ile ODTÜ ile kentin, Kalkanlı ile Güzelyurt'un sağlıklı ulaşım kurması sağlanacak. Bundan sonra da ODTÜ ile ortak kültürel dokuya uygun köy meydanı projesi ve öğrencilerimizin güvenle eğlenebileceği yeni alanlar oluşturulacak.” 

Sokak köpekleri sorunu ortadan kalkacak 

Bu birlikteliğin sağlanmasıyla Kalkanlı’nın çehresinin değişeceğini söyleyen Reşat Kansoy, kanayan bir yara konumundaki sokak hayvanları konusundaki projelerini de paylaştı: 

“Ciddi bir sorun olan ve bugünkü yönetimin görmezden geldiği sokak köpekleri konusuna çare üreteceğiz.  Güzelyurt Belediyesi tarafından yıllardır çözülemeyen, görmezden gelinen bu sorun, bizimle son bulacak, Hayvan Hakları ve Refahı yasası uygulanacak. Başıboş, kimsesiz köpeklerin kamu sağlığını etkilemesine, hayvancımızı zarara uğratmasına izin vermeyeceğiz”

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