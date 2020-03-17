Güzelyurtta bulunan KYK yurtları boşaltılıyor: Öğrencilere Pazara kadar süre verildi

Güzelyurt'ta bulunan KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) yurtları boşaltılıyor.
Yurtta kalan öğrencilere Pazar gününe kadar yurtların boşaltılacağı bildirildi.
Gazetemize ulaşan öğrenciler mağdur olduklarını ve ne yapacaklarını bilmediklerini belirttiler.
Güzelyurt'ta bulunan KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) yurtları boşaltılıyor.
Yurtta kalan öğrencilere Pazar gününe kadar yurtların boşaltılacağı bildirildi.
Gazetemize ulaşan öğrenciler mağdur olduklarını ve ne yapacaklarını bilmediklerini belirttiler.
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