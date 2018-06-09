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Güzelyurt'ta değişim olacak mı? İşte son anket sonuçları...

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Güzelyurt'ta değişim olacak mı? İşte son anket sonuçları...
Güzelyurt'ta değişim olacak mı? İşte son anket sonuçları...

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar Güzelyurt Belediye Başkanlığı seçimi açık ara fark ile kazanacak.

Güzelyurt’un kararı  Özçınar ile devam

 

AÇIK ARA FARK

Polar Freebirds araştırma şirketinin Mayıs 2018 tarihinde yaptığı kamu oyu yoklamasına göre Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar Güzelyurt Belediye Başkanlığı seçimi açık ara fark ile kazanacak.

 

ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ

Araştırma Güzelyurt İlçesi, Güzelyurt Merkez ve bağlı köylerinde 2018 Yerel Yönetim Seçimleri’ne yönelik siyasal eğilimlerin saptanması ve Yerel Hizmetler bağlamında halkın menuniyetinin ölçümlenmesi için yapıldı.

Araştırma, önceden hazırlanmış ve test edilmiş anket soru kağıtlarının kullanıldığı, örneklemle belirlenen 462 denekle yüz yüze görüşme metodu ile yapıldı. Araştırmanın Örneklemi %49’u erkek %51’i ise kadındır.

Anket sonucuna göre Mahmut Özçınar seçimi %62,5 ile kazanacak.

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