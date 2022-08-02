  • BIST 2.650,83
  • Altın 1026.685
  • Dolar 17.9467
  • Euro 18.3005
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAMilyonları etkiliyor! Sadece biri güvenilir çıktı

Güzelyurt’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarptı

» »
Güzelyurt’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden dikkatsiz sürücü elektrik direğine çarptı, devrilerek durdu
Güzelyurt’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 16:15 sıralarında, Güzelyurt’ta Atatürk caddesi üzerinde, Can AKMERMER (E-24) yönetimindeki KU 918 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve elektrik direğine çarptıktan sonra sol yan kısmı üstüne devrilerek durmuştur.

inshot_20220802_174848068-1536x863.jpg

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güzelyurt'ta kanunsuz uyuşturucu ve madde tasarrufu08 Temmuz 2022 Cuma 11:21
  • Güzelyurt'ta Araç Yangını03 Temmuz 2022 Pazar 10:02
  • Dikkat elektrik kesintisi!22 Haziran 2022 Çarşamba 19:56
  • Güzelyurt'ta 4 Saatlik Elektrik kesintisi22 Haziran 2022 Çarşamba 14:40
  • Güzelyurt'ta büyük kaza!31 Mayıs 2022 Salı 14:26
  • Telefon Dairesi'nde Hırsızlık28 Mayıs 2022 Cumartesi 13:30
  • Özçınar” Şanınıza Şan Kattınız”27 Mayıs 2022 Cuma 12:54
  • 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak26 Mayıs 2022 Perşembe 18:35
  • Havaya ateş açan iki kişi tutuklandı26 Mayıs 2022 Perşembe 14:20
  • Yeşilyurt'ta korkutan kaza!22 Mayıs 2022 Pazar 14:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti