Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

25 Eylül 2020 Cuma Tarım Dairesi Basın Bildirisi
Tarım Dairesi, 18-24 Eylül 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’nde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 26 numuneden 26 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen ürün bulunmamıştır.
Yerli ürünlerden 13 numuneden 13 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen ürün bulunmamıştır.
25 Eylül 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Sultani Üzüm
Temiz
Köşe Tic. Ltd
İthal
Elma Golden
Temiz
Köşe Tic. Ltd
İthal
Sultani Üzüm
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Sultani Üzüm
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Nektarin
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Şeftali
Temiz
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Sultani Üzüm
Temiz
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Havuç
Temiz
Henege Tarım ve Depoculuk Ltd.
İthal
Yağlı Ayçiçek Küspesi
Temiz
Halil Kasap
İthal
Elma Starking
Temiz
Halil Kasap
İthal
Çeri Domates
Temiz
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Elma Gala
Temiz
Nuri Ersoy Ltd.
İthal
Şeftali
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çilek
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Şeftali
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Beyaz Üzüm
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Siyah Üzüm
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Starking
Temiz
Onbaşı İşlt.Ltd.
İthal
Pancar
Temiz
Onbaşı İşlt.Ltd.
İthal
Havuç
Temiz
Hürsen Tarım Ürünleri Ltd.
İthal
Domates
Temiz
Hürsen Tarım Ürünleri Ltd.
İthal
Havuç
Temiz
Hürsen Tarım Ürünleri Ltd.
İthal
Pancar
Temiz
Mustafa Haciali Ltd.
İthal
Soya Küspesi
Temiz
Deftera Gıda Ltd.
İthal
Tatlı Patates
Temiz
Sıla Bahar
Tatlısu
Salatalık
Temiz
Mustafa Çil
Tatlısu
Salatalık
Temiz
Abdullah Özdilek
Tatlısu
Salatalık
Temiz
Vehbi Yıldız
Gazimağusa
Maydanoz
Temiz
Vehbi Yıldız
Gazimağusa
Kabak
Temiz
Necati Ananaç
Gazimağusa
Kabak
Temiz
Reşit Açıkgöz
Gazimağusa
Hıyar
Temiz
Bayram Suna
Gazimağusa
Hıyar
Temiz
Sinem Kardana
Karşıyaka
Marul
Temiz
Hasan Benli
Alsancak
Semiz Otu
Temiz
Emirzade Günsel
Bostancı
Nar
Temiz
Güven Bender
Çayönü
Roka
Temiz
Hakan Şeker
Çayönü
Roka
Temiz
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