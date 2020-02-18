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Hafter Güçlerinin Hedef Aldığı Mitiga Havalimanı'nda Uçuşlar Yeniden Başladı

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Hafter Güçlerinin Hedef Aldığı Mitiga Havalimanı'nda Uçuşlar Yeniden Başladı
Hafter Güçlerinin Hedef Aldığı Mitiga Havalimanı'nda Uçuşlar Yeniden Başladı

 Libya'nın başkenti Trablus'un tek sivil havalimanı Mitiga'da, Halife Hafter'e bağlı milislerin dün akşam düzenlediği roket saldırısı nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başladı.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kontrolündeki Mitiga Havalimanı idaresinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerin dün düzenlediği roket saldırısı nedeniyle durdurulan hava trafiğinin normale döndüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonrası ilk uçuşun Libya hava yolu şirketi LibyanWings'e ait yolcu uçağı tarafından Tunus'un Kartaca Havalimanı'na yapıldığı aktarıldı.

Trablus'un tek sivil havalimanı Mitiga'da, son 11 günde Hafter milislerinin roket saldırıları nedeniyle uçuşlar kısa aralıklarla iki defa durdurulmuş ve saatler sonra havalimanı tekrar açılmıştı.

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