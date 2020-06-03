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Hak-Sen, İngilizce Eğitim Merkezinin Kapatılma Kararının Geri Çekildiğini Duyurdu

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Hak-Sen, İngilizce Eğitim Merkezinin Kapatılma Kararının Geri Çekildiğini Duyurdu
Hak-Sen, İngilizce Eğitim Merkezinin Kapatılma Kararının Geri Çekildiğini Duyurdu

 Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), İngilizce Eğitim Merkezi’nin kapatılma kararının geri çekildiğini duyurdu.

HAK-SEN, Başkanı Eren Büyükoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Başbakanlığa bağlı İngilizce Eğitim Merkezinin kapatılmaması için başlatılan imza kampanyası ve ilgili makamlarla yapmış oldukları girişimlerin sonuç verdiğini ve Eğitim Merkezi’nin kapatılma kararının geri çekildiği bilgisini aldıklarını belirtti.

“İngilizce Eğitim Merkezi (İEM)” kursiyerleri, eğitmenleri, eğitim sorumluları, uzman, personel ve hak sahibi memurlarına, İngilizce Eğitim Merkezi’nin kapatılmasına dair alınan kararın 15 Mayıs 2020 tarihinde sözlü olarak duyurulduğunu hatırlatan Büyükoğlu, şöyle devam etti:

“Sendikamız tüm memur ve diğer sendikalara çağrıda bulunarak bir imza kampanyası başlatmıştı. Devletin çalışanlara aktif olarak tek hizmet içi eğitim veren kurumu Personel Dairesi’ne bağlı İngilizce Eğitim Merkezi’nin kapatılması hem merkezde çalışanların hem de kursiyerlerin büyük tepkisine yol açmıştı. Sendikamız, hem yazılı hem de sözlü olarak yapmış olduğu girişimlerle oluşan tepkiyi dile getirmiş, toplanan imzalar da ilgili makamlara iletilmiştir”

Büyükoğlu, kurumun kapatılmaması kararını doğru ve yerinde bularak kampanyaya destek veren sendikalara ve imza veren tüm kamu çalışanlarına teşekkür ederek, birlikte haklı mücadele verilirse tüm hakları koruyacakları gerçeğinin de ispatlandığını söyledi.

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