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Hak-Sen ve Vergi-Sen bugün Başbakanlık önünde eylem yapacak

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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) ve Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen), bugün Başbakanlıkönünde eylem yapacak.
Hak-Sen ve Vergi-Sen bugün Başbakanlık önünde eylem yapacak

Hak-Sen Genel Başkanı izzet Türkmen Hak-Sen ve Vergi-Sen adına yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün saat 14.00’te; bu memlekete, insanına, üreticisine, kamu ve özel sektör emekçisine, emeklisine, her şeyine sahip çıkma irademizi göstermek için, Başbakanlık önünde eylemdeyiz” dedi.

Türkmen yaptığı açıklamada, “Bankalara dövizle kredi borcu olanlara çözüm sağlanması; Fedakarlığın toplumun gelir düzeyi uygun tüm kesimlerine yayılması; Hükümetin Devlet bütçesi ile ilgili etkili tasarruf tedbirlerini açıklaması; Stokçuluk ve vurgunculuğun önlenmesi; Özel sektör çalışanları için ek önlemler geliştirilmesi gibi isteklerini de dile getirdi. Türkmen, “Taleplerimizle sesimizi ve ‘halkın feryadını’ ülkeyi yönetenlere Meydanlardan duyurmaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı

 

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