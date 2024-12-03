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Hakeme sinirlenen taraftarlar sahaya indi: En az 56 kişi öldü

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Gine’de bir futbol maçı sırasında taraflar arasında çıkan çatışmada izdiham meydana gelmesi sonucu en az 56 kişi hayatını kaybetti. Yerel medya, taraftarların hakeme öfkelenerek sahaya taş atmasının ardından olayların patlak verdiğini aktardı.
Hakeme sinirlenen taraftarlar sahaya indi: En az 56 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Gine’nin Nzerekore kentinde yerel futbol takımları arasında dün oynanan maç sırasında tartışmalı bir penaltının ardından çatışma çıktı.

Taraftarların sahaya indiği olaylarda izdiham meydana geldi.

Gine Başbakanı Amadou Bah Oury yaptığı açıklamada, izdihamda en az 56 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, yetkililerin güvenliği sağlamak için müdahale ettiğini söyledi.

"HER ŞEY HAKEMİN KARARIYLA BAŞLADI"

Olayın nasıl çıktığını anlatan bir görgü tanıdığı, "Her şey hakemin tartışmalı bir kararıyla başladı. Sonra taraftarlar sahaya girdi." ifadelerini kullandı.

İki takımın taraftarları birbirlerini sözlü olarak tahrik ettikten sonra sahaya girdi. Saha içinde tansiyon iyice yükselirken izdiham yaşandı.

Yerel medya, taraftarların hakeme öfkelenerek sahaya taş atmasının ardından polisin göz yaşartıcı gaz kullandığını bildirdi.

Yerel kaynaklara göre aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar hastaneye kaldırılırken, bazılarının durumunun ise kritik olduğu açıklandı.

GİNE TARİHİNİN EN BÜYÜK KATLİAMI

Gine tarihinin en büyük katliamlarından biri de bir stadyumda yaşanmıştı.

2009 yılında başkent Konakri'de bir stadyumda düzenlenen muhalif mitinge askerlerin ateş açması sonucu 156 kişi hayatını kaybetmişti.

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