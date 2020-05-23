HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu Ramazan Bayram Mesajı Yayımladı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Erten Büyükoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Büyükoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Bu bayram diğerlerinden farklı olarak önce kendimizi sonra da sevdiklerimizi düşünerek mesafe koyarak geçireceğimiz bir bayram olacak.

Tüm yaşadığımız sıkıntılı günlerin bir daha yaşanmaması için hepimiz buna katlanacağız. Sevdiklerimizi, büyüklerimizi görme imkanı belki bulacağız belki bulamayacağız. Ancak tedbirli olma konusunda hepimiz sorumluluğumuzun farkındayız.

Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz, hissettireceğimiz sağlık, huzur ve neşe dolu bir bayram geçirmemiz dileği ile tüm halkımızın Mübarek Ramazan Bayramını kutlarım.”