HAKSEN’den “Yangın Tehlikesi Konusunda Daha Ciddi Tedbirler Alın” Çağrısı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), KKTC’de yangın uçağı ve helikopterinin olası bir yangına anında müdahale edebilecek şekilde hazır bulunması gerektiğini vurguladı.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Doğu Akdeniz bölgesindeki yangınların küresel iklim değişikliğinin bir sonucu olduğuna belirterek, iklim değişikliğinin Türkiye ve Yunanistan’da olduğu gibi eş zamanlı yangınların meydana gelme ihtimalini artırdığını, her ülkenin yangınlara müdahalede “kendi kendine yeterli ve hazır” durumda olması gerektiğini söyledi.

Sendika Başkanı Eren Büyükoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye ve Yunanistan gibi Doğu Akdeniz bölgesi ülkeleri de dahil tüm dünyanın iklim değişikliği kaynaklı “ciddi yangın riski” altında olduğuna belirterek, yetkilileri bu konuyla ilgili olarak harekete geçmeye çağırdı.

“ÜZERİMİZE DÜŞEN, BAŞTA TÜRKİYE’YE OLMAK ÜZERE DAYANIŞMAMIZI GÖSTERMEK, KENDİ ÜLKEMİZDE İSE SORUMLULUKLARIMIZI İHMAL ETMEMEK”

Büyükoğlu, Orman Dairesi’nin almış olduğu “ormanlık alanlara giriş yasağı” kararını yerinde bulduklarını, ancak insan kaynaklı olmayan yangınların da meydana gelebildiğine dikkat çekerek, yangınları önleme çabaları yanı sıra müdahale anlamında da kapasitenin artırılması gerektiğini söyledi.

Sendika olarak Türkiye’de yaşanan yangınlardan dolayı “büyük bir üzüntü” içerisinde olduklarını ifade eden Büyükoğlu, Türkiye halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Büyükoğlu, “Hem Türkiye’de hem de bölgemizde yanan her ağaç, yiten her can bizim için büyük üzüntü kaynağıdır. Üzerimize düşen, başta Türkiye olmak üzere dayanışmamızı göstermek, kendi ülkemizde ise sorumluluklarımızı ihmal etmemektir” dedi.

“TÜRKİYE’DE YAŞANAN ACI OLAY BİZE GÖSTERMEKTEDİR Kİ, AYNI DÖNEMDE YAŞANABİLECEK YANGINLAR KARŞISINDA ÇARESİZ KALINABİLİR”

Bu bağlamda KKTC’de yangın uçağı ve helikopterinin olası bir yangına anında müdahale edebilecek şekilde hazır bulunması gerektiğini vurgulayan Büyükoğlu, şöyle konuştu:

“Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan son anlaşma yangın uçağının ihtiyaç halinde gönderilmesini kapsamaktadır. Oysa Türkiye’de yaşanan acı olay bize göstermektedir ki, aynı dönemde yaşanabilecek yangınlar karşısında çaresiz kalınabilir. Zira geçtiğimiz hafta Karşıyaka’da çıkan yangın kontrol altına alınamamış olsa, Türkiye Cumhuriyeti’nin bize acil şekilde helikopter göndermesi mümkün olmayacaktı” dedi.

Büyükoğlu, “Bölgemiz ve tüm dünya ciddi yangınlar ve çölleşme riskiyle karşılaşırken, çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için her ağacı ve her canı korumanın önemine” de dikkat çekti.