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Halil Falyalı'nın "finans müdürü" Cemil Önal'ı öldüren zanlının fotoğrafı paylaşıldı

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2022 yılında KKTC'de öldürülen kumarhane patronu Halil Falyalı’nın "finans müdürü olarak bilinen Cemil Önal'ı öldüren katil zanlısının fotoğrafı paylaşıldı.
Halil Falyalı'nın "finans müdürü" Cemil Önal'ı öldüren zanlının fotoğrafı paylaşıldı

2022 yılında KKTC'de öldürülen kumarhane patronu Halil Falyalı’nın "finans müdürü olarak bilinen Cemil Önal'ı öldüren katil zanlısının fotoğrafı paylaşıldı.

Halil Falyalı'nın bir dönem finans işlerini yürüttüğü öne sürülen Cemil Önal, Hollanda'da öldürüldü. Saldırı, 1 Mayıs Perşembe günü Lahey'e bağlı Rijswijk ilçesindeki bir otelde yaşandı. 

Hollanda polisi, dün saldırganın fotoğrafını paylaştı. Polis açıklamasında saldırganın 1.80 boylarında, normal veya iri yapılı, sakallı, siyah giysili, pantolonununsa büyük ihtimalle Adidas marka ve beyaz tabanlı siyah ayakkabılar giyen bir erkek olduğu belirtildi.

 

Cemil Önal, Falyalı'nın yakınında olan bir isimdi. Anlattığına göre bir dönem onun finans işlerini yürüttü. Önal, Falyalı cinayetinden sonra şüpheli sıfatıyla aranmaya başladı ancak yurtdışına kaçtı. Aralık 2023'te Hollanda'da yakalanan Önal, orada yargılanmaya başladı, Türkiye'ye iade edilmedi.

Önal'ın son günlerde gündeme gelmesi ise Kuzey Kıbrıslı gazeteci Ayşemden Akın'la yaptığı söyleşi ile oldu. Bugün Kıbrıs gazetesinde yayımlanan "Halil Falyalı Yaşıyor" başlıklı yazısı dizisinde Önal'ın; Türkiye'deki bazı bürokrat ve siyasetçiler ile yakınlarının Falyalı ile ilişkiler geliştirdikleri, Falyalı'nın elinde şantaj kasetleri olduğu, Falyalı'nın merkezinde olduğu grubun Türkiye'de rüşvetle bazı soruşturma dosyalarından isim sildirdiği gibi iddialarına yer verildi. Önal'ın bazı iddiaları arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yakınlarının da ismi geçiyordu. Dışişleri Bakanlığı, "Bakanlığımıza ve sayın bakanımıza yönelik dile getirilen iddialar tamamıyla gerçek dışıdır" açıklaması yaptı. Açıklamada iddialar, "sistematik iftira ve karalama kampanyası" olarak nitelendirilirken, "herhangi bir somut delile dayanmayan bu asılsız iddialar karşısında yasal yollara başvurulacağı" açıklandı.

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