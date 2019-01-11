“Halka ödeme kolaylığı sağlanmalı”

MDP, KIB-TEK Yönetimi’nden, bu 40 günlük faturalar ile ilgili olarak halka bir ödeme kolaylığı sağlamasını ve en kısa zamanda da kurumla ilgili gerçekleri ve yatırım planlarını halk ile paylaşmalarını talep etti.

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) bu ay abonelere gönderilen elektrik faturalarının ay ortalamalarına göre normalden yüksek olduğunu belirterek, “Vatandaşın bu faturaları ödeyebilmesi günümüz şartlarında gerçekten çok güçtür” ifadelerini kullandı.

MDP’den yapılan yazılı açıklamada, “KIB-TEK yetkililerinden öğrendiğimiz kadarı ile, bu ayki faturalar nizamname değişikliği nedeni ile bekletilmiş ve halka 40 günlük olarak yansımıştır. Ancak, bu 1/3 oranında fazla yansıyan faturalar, birçok ailenin ödeme güçlüğü yaşamasına yol açmıştır. Son günlerde KIB-TEK üzerinden yürütülen bir algı operasyonunun da farkındalığı ile, KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun ivedi bir şekilde halkı bilgilendirme toplantısı yapmasını talep ediyoruz. “ denildi.

Daha ucuz ve daha verimli elektrik üretim yollarının araştırılması ve kararlılıkla yürürlüğe konulması gerektiği belirtilen açıklamada, “KKTC halkı ve KIB-TEK, Aksa’nın insafına terk edilmemelidir. KIB-TEK bu ülkenin en önemli değerlerindendir ve yıpratılarak batırılmasına veya satılmasına göz yummamız mümkün değildir” ifadelerine yer verildi.

MDP, KIB-TEK Yönetimi’nden, bu 40 günlük faturalar ile ilgili olarak halka bir ödeme kolaylığı sağlamasını ve en kısa zamanda da kurumla ilgili gerçekleri ve yatırım planlarını halk ile paylaşmalarını talep etti.