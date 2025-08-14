Hamitköy’de İş Kazası: İki Kişi Yaralandı

Olay, 43 yaşındaki Veysal Hadim’in depo üretim makinesindeki kalıbı değiştirmek amacıyla yaklaşık 3 metre yükseklikteki iskelenin üzerine çıktığı sırada yaşandı. Makinenin kayarak iskelenin devrilmesi sonucu Hadim dengesini kaybederek aşağıda bekleyen 22 yaşındaki Hussamaldın Adil Hassabalbasoul Ali’nin üzerine düştü.
Yaralanan iki kişi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde Veysal Hadim’in omurgasında, Hussamaldın Adil Hassabalbasoul Ali’nin ise sağ el işaret parmağında kırık tespit edildi. Tedavilerinin ardından her iki kişi de taburcu edildi.
