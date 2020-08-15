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Harmancı: “Beyaz Ev ülke tarihine kara bir not”

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LTB Başkanı Harmancı, TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri’nin, bazı UBP’li vekillerle Beyaz Ev’de gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin “Beyaz Ev ülke tarihine kara bir not...f
Harmancı: “Beyaz Ev ülke tarihine kara bir not”

LTB Başkanı Harmancı, Kıbrıs Postası’nın gündeme getirdiği; TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri’nin, bazı UBP’li vekillerle Beyaz Ev’de gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin “Beyaz Ev ülke tarihine kara bir not, seçim günü ise ülke tarihine geçecek beyaz bir sayfa olacaktır” yorumunda bulundu.

Harmancı’nın açıklaması şöyle:

“Beyaz Ev ülke tarihine kara bir not, seçim günü ise ülke tarihine geçecek beyaz bir sayfa olacaktır, halk iradesinin önüne ne ev, ne para ne de güç geçebilecektir, toplum hür iradesini sahaya, sandığa ve onu yok sayanlara gösterecektir.”

 

 

NE OLMUŞTU?

Kıbrıs Postası dün “Büyükelçi Başçeri bazı UBP Milletvekilleri ile Beyaz Ev'de öğlen yemeğine katıldı” başlığıyla yayımladığı haberinde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin bazı Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekilleri ile Girne'de bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Beyaz Ev'de öğlen yemeğine katıldığını ortaya koymuştu.

Beyaz Ev'de öğlen yemeğine katılan Ulusal Birlik Partisi milletvekillerinin, Girne Milletvekili İzlem Gürçağ, Girne Milletvekili Ünal Üstel, Mağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, Mağusa Milletvekili Sunat Atun, Lefkoşa Milletvekili - Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, Lefkoşa Milletvekili - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu olduğu öğrenilmişti.

Siyasi kulislerde davete katılan milletvekillerinin parti içerisinde Başbakan Ersin Tatar'a muhalif olan isimler olduğu yorumu yapılırken, yemeğin düzenlenme sebebinin de bununla alakalı olabileceği konuşuluyor.

11 Ekim'de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Seçimine geri sayım devam ederken, süreçte etkin rol alacak birçok ismin bu yemekte bir araya gelmesi dikkat çekti.

 

Olayı bugün DETAY Gazetesi okurlarına sürmanşetten duyurdu

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