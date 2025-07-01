Harmancı, Erhurman dostluğunu simgeleyen fotoğrafı paylaştı

Geçtiğimiz Nisan ayında, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile LTB Başkanı Mehmet Harmancı Lefkoşa sokaklarında karşılaşmış, o dönem kamuoyuna yansıyan fikir ayrılıklarına rağmen iki isim dostane bir şekilde sohbet etmişti.
Geçtiğimiz Nisan ayında, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile LTB Başkanı Mehmet Harmancı Lefkoşa sokaklarında karşılaşmış, o dönem kamuoyuna yansıyan fikir ayrılıklarına rağmen iki isim dostane bir şekilde sohbet etmişti.
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