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Harmancı, Erhurman dostluğunu simgeleyen fotoğrafı paylaştı

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Harmancı, Tufan Erhürman’la olan resmini yapay zeka ile şekillendirilmiş olan grafiğini kapak fotoğrafı yaptı
Harmancı, Erhurman dostluğunu simgeleyen fotoğrafı paylaştı

Geçtiğimiz Nisan ayında, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile LTB Başkanı Mehmet Harmancı Lefkoşa sokaklarında karşılaşmış, o dönem kamuoyuna yansıyan fikir ayrılıklarına rağmen iki isim dostane bir şekilde sohbet etmişti.

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