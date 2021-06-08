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Harmancı, "Merkez Lefkoşa" Hakkında Arasta-Lokmacı Esnafını Bilgilendirdi

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 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, esnaf ile bir araya gelerek, sınır kapılarının uzun süre kapalı olması nedeniyle zor günler yaşamış Arasta-Lokmacı esnafına farklı pazar konseptleri ve “Merkez Lefkoşa” projesi hakkında bilgilendirdi
Harmancı, "Merkez Lefkoşa" Hakkında Arasta-Lokmacı Esnafını Bilgilendirdi

 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, esnaf ile bir araya gelerek, sınır kapılarının uzun süre kapalı olması nedeniyle zor günler yaşamış Arasta-Lokmacı esnafına farklı pazar konseptleri ve “Merkez Lefkoşa” projesi hakkında bilgilendirdi.

LTB’den verilen bilgiye göre, Arasta’da gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, LTB Müdürü Fikri Özgüvenli,  LTB Müdür Muavinleri Ferdiye Sav ile Levent Özverel ve bölge esnafı katıldı.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, açılışı 16 Haziran’da yapılacak “Merkez Lefkoşa”nın pandemiden bu yana çok zor günler geçiren Arasta ve Lokmacı esnafına yeni fırsatlar yaratabileceğini belirtti.

7 gün gece, 7 gece yaşayan bir merkez olacak Merkez Lefkoşa’da stand kirasının yaz sonuna kadar Arasta ile Lokmacı esnafı için yarı miktarda olacağını da kaydetti.

Özker Özgür Caddesi üzerinde çağdaş, donanımı oldukça yüksek ve birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yapabilecek kapasitedeki merkezin farklı pazar konseptleriyle haftanın her günü açık olacağını vurgulayan Harmancı, 12 bin metrekarelik bir alanda inşa edilen Merkez Lefkoşa’da 280’den fazla standın yer alacağını ve toplam 410 araç kapasiteli park alanı olduğunu belirtti.

Harmancı, yurttaşların hizmetine sunacak olmaktan mutluluk duyduğu Merkez Lefkoşa’ya, 7.5 milyon TL’si LTB’nin kendi öz kaynakları olmak üzere, 9 Milyon TL’lik bir yatırımın sözkonusu olduğunu söyledi. 

Her stantta ayrı elektrik bağlantısı ve aydınlatmanın olacağına vurgu yapan Harmancı, merkezin 7/24 güvenlik kamerasıyla kontrol edileceğini belirtti. Harmancı, her katta tuvalet yer alacağını, tüm alanlarda ücretsiz internet hizmeti sunulacağını ve merkezin tamamen engelsiz bir yapıyla hizmet vereceğini kaydetti.

Harmancı, 85 kişilik çok amaçlı toplantı salonunun yanı sıra merkezde festival, etkinlik ve organizasyon alanlarının da olacağını, galeri, atölye ve sergi salonuyla merkezin çok amaçlı hizmet anlayışıyla hizmet vereceğini belirtti. 

KANBER

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber de, Merkez Lefkoşa’nın çok büyük ve önemli bir proje olduğunun altını çizerek, LTB Başkanı Harmancı’ya teşekkür etti. 

LTB’nin gerek yurttaşa, gerekse esnafa modern, tam donanımlı bir merkez sunduğunu belirten Kanber, esnafla ilgili konularda, LTB ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi. 

Kanber, merkezin çalışması ve esnafın bölgeye taşınması sürecinde de ihtiyaç duyulması halinde LTB ile koordinasyon içinde çalışabileceklerini de sözlerine ekledi

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