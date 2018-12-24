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Harmancı'dan muhtarlara yeni yıl ziyareti

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, yerel yönetimlerin en önemli unsurlarından olan muhtarlara yeni yıl ziyaretlerine başladı.
Harmancı'dan muhtarlara yeni yıl ziyareti

Tüm muhtarlıkları yerinde ziyaret etmeye başlayan Başkan Harmancı’nın ilk ziyaret noktası Hamitköy ve Haspolat oldu. Hamitköy Muhtarı Feyzullah Bostancı ve Haspolat Muhtarı Asım Egemen ile görüşen Başkan Harmancı, temasları çerçevesinde yurttaşlarla da sohbet etti.

Kurdukları birim sayesinde muhtarların yurttaştan gelen taleplerini kısa sürede çözmeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Harmancı, ziyaretlerde muhtarların birim çalışmalarından duydukları memnuniyeti gözlemlediğini belirtti.

Başkan Harmanc ikinci ziyaret gününde ise Göçmenköy Muhtarı Ayşe Başaranel, Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu ve Marmara Muhtarı Ahmet Yürüker ile görüştü.  Başkan Harmancı ziyaretlerinde 2018 yılını bölge muhtarları ile değerlendirirken yine muhtarlarla bölgeleri gezerek yurttaşları dinledi.

BAŞKAN HARMANCI’DAN DÜZENER’E 100. YAŞ SÜRPRİZİ

LTB Başkanı Harmancı, Marmara ziyareti esnasında 100’üncü yaşına giren Lefkoşa’nın simge isimlerinden Gülsüm Düzener’i evinde ziyaret etti.

Başkan Harmancı Düzener’in elini öpüp yeni yaşını kutlarken, doğum günü pastası ile kendisine bir de sürpriz yaptı. Düzener’in ailesinin de yer aldığı ziyarette Başkan Harmancı, değerlerimize sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı.

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