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Harmancı'dan uyarı: Sahada eşgüdüm yok, sığınaklar hakkında veri elimizde yok

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Lefkoşa Belediye Başkanı Harmancı, sığınaklara ilişkin bugüne kadar yetkili kurumlardan hiçbir resmi bilgi veya talep gelmediğini söyledi.
Harmancı'dan uyarı: Sahada eşgüdüm yok, sığınaklar hakkında veri elimizde yok

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Kanal T’de Nazar Erişkin’in sunduğu programa katılarak gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Harmancı, özellikle sığınaklar konusundaki belirsizliklere dikkat çekti.

“Sığınaklarla ilgili bizlerle hiçbir bilgi paylaşılmadı”

Harmancı, yıllardır sığınaklar konusunda ne belediyeye ne de kamuoyuna net bir bilgi verildiğini belirtti. Yeni inşaat projelerinde askeri makamlardan sığınak talebi gelmediğini, bunun yerine uçaksavar bataryası taleplerinin öne çıktığını ifade etti.

“Sivilsavunma bugüne kadar bizimle herhangi bir bilgi paylaşmadı. Eski sığınakları biliyoruz ama güncel duruma dair elimizde veri yok. Nerelerde sığınak olduğunu dahi bilmiyoruz.”

“Sahada bir eşgüdüm yok, sadece konuşuluyor”

LTB Başkanı, sığınakların nerede olduğu, hazır durumda olup olmadıkları ya da başka amaçlarla kullanılıp kullanılmadığına dair hiçbir saha çalışması yapılmadığını dile getirdi. Bu konuda hükümetten ya da ilgili kurumlardan belediyelere hiçbir talep ulaşmadığını söyleyen Harmancı, sadece sözde kalındığını belirtti:

“Bu alanda çok fazla konuşma var ama hiçbir aksiyon görmedim. Umarım yakın zamanda bu durum değişir.”

“Oteller ve kamu binalarında saha çalışması yapılmalı”

Harmancı, özellikle kapasitesi yüksek otel ve kamu binalarının gerçekten sığınak olarak kullanılıp kullanılamayacağının denetlenmesi gerektiğini vurguladı. Yeni inşa edilen Külliye'yi de örnek gösteren Harmancı, bu tür yapılarda sığınak alanlarının başka amaçlarla kullanılıyor olabileceğine dikkat çekti.

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