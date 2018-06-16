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Harmancı'ya Lefkoşa Surlar içinde büyük ilgi

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı bayramın ikinci gününde de Lefkoşalılarla bir araya geldi.
Harmancı'ya Lefkoşa Surlar içinde büyük ilgi

“Yeni dönemde de aynı gayret ve kararlılıkla göreve devam”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı bayramın ikinci gününde de Lefkoşalılarla bir araya geldi.

Beraberindeki Lefkoşa Ekibiyle seçim kampanyası boyunca, sivil toplum örgütleri, sendikalar, devlet daireleri ve okulları ziyaret ederek 4 yıllık görev süresince verilen hizmetleri, tamamlanan, devam eden ve 2018-2022 dönemine yönelik projelerini Lefkoşalılara aktaran Başkan Harmancı, bunun yanında mahalle ve yerleşim birimlerini de gezerek Lefkoşalılarla buluşmaya ve bayramlarını kutlamaya devam ediyor.

lefkosa-gezi4.jpglefkosa-gezi6--.jpglefkosa-gezi8.jpglefkosa-gezi.jpgBayramın ikinci gününde gezilerine Yediler Mahallesi’nden başlayan Başkan Harmancı ve Lefkoşa ekibi, Arasta’daki kısa molanın ardından Lefkoşa’daki gezisine devam etti.  Gerek sokaklardaki ve kafelerdeki gerekse evlerindeki Lefkoşalılarla selamlaşarak onların bayramlarını kutlayan Harmancı, herkese esenlik, huzur ve mutluluk dilerken 24 Haziran’dan sonra da bugüne kadar gösterdiği aynı gayret ve kararlılıkla görevine devam edeceğini vurguladı.

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