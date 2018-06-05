Hasan Sadıkoğlu: “Hizmet gönül işidir”

Detay TV'de yayımlanan Seçim Özel programının Pazartesi günkü ilk konuğu İskele Belediye Başkanı ve adayı Hasan Sadıkoğlu oldu. Program sunucusu Taner Ulutaş’ın sorularını yanıtlayan Sadıkoğlu, projeleri hakkında bilgiler verdi…

İskele Belediye Başkanı ve UBP İskele Belediye Başkan adayı Hasan Sadıkoğlu dün Taner Ulutaş’ın hazırlayıp sunduğu Seçim Özel programınına konuk oldu. Sadıkoğlu, göreve gelmelerinin ardından enkaz edebiyatı yapmadıklarını belirterek, “İskeleliyim demekle İskeleli olunmuyor, hizmet gönül işidir.” ifadelerini kullandı. Yerel seçimlerde ‘Bugün dünden daha ileri’ ” sloganını kullandıklarını belirten Sadıkoğlu, mevcut şartlar altında İskele’nin en huzurlu beldeler arasında yer aldığını söyledi.

Program moderatörü Taner Ulutaş’ın açılışı yapmasının ardından, sözlerine “Yeni bir haftaya sizler gibi güzel insalarla başlamanın mutluluğu içerisindeyim. Detay Gazetesi’nde bizi ağırladınız teşekkür ederim.” diyerek başlayan Sadıkoğlu, daha sonra hem Taner Ulutaş’ın, hem de Detay TV izleyenlerinin sorularını cevapladı ve İskele için yapmayı düşündüklerini paylaştı.

SATIR BAŞLARI:

“Biz sadece hizmet odaklı iş yapmaya çalıştık. Enkaz edebiyatı yapmadık.”

“Güzel olan hiçbirşeyi kimse size altın tepsi içinde sunup ‘alın bu sizindir’ demez.”

“Biz 20 yıl boyunca hep geçmişe baktık.”

“DAÜ ile işbirliği protokolü imzaladık. YDÜ ile de temasımız oldu.”

“İskeleliyim demekle İskeleli olunmuyor, hizmet gönül işidir.”

“Kimse kimseye söz söyleyecek kadar ak pak değildir.”

“Sloganlarımızdan biri de şudur ‘Bugün dünden daha ileri’ ”

“20 yılda 1 halı saha yapılırken, biz 3 yılda 3 halı saha yaptık.”

“İskelemiz bizim sevdamız”

“”Suyun geldiği dönemde ki ilk 3 ay ödemesi alınmadı. 28 belediyenin en donanımlı su ekibi İskele Belediyesi bünyesindedir.”

“Yeni bir tüzük çalışması yapıyoruz suyun tek fiyat olması için.”

“Ağaçların kesilmesini istemiyoruz, bir ağaç kesersek bir ağaç ekelim.”

“İskele’deki mevcut yatırımların iyileştirilmesi lazım.”

“İskele Boğazı özlenen noktaya geldi.”

“Ben eleştirileri seven bir insanım. Yapıcı eleştiri olduktan sonra...”

“Kısa bir süre önce arkeoloji müzesinin açılışını yaptık.”

“Ecevit Meydanı’nda da düzenlemeler yapılacak.”

“Ada genelinde en güvenli en huzurlu şehirlerin başında İskele gelmektedir.”

“Son 2 yılda UBP rozetini tekrar taktık”

“Alnım da açık banka hesaplarım da açık, veremeycek hesabım yoktur.”

Kısa sürede bir çok kişi tarafından izlenen ve paylaşılan Detay TV Seçim Özel’in 11. Bölümü’ne, www.facebook.com/pg/detaygazetesi/videos/ (İskele Belediyesi'ni konuşuyoruz) adresinden ulaşıp, yaklaşık 1 saat süren programı izleyebilirsiniz.