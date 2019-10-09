Hasan'ın durumu ciddiyetini koruyor

koruyor. Turunçlu – Ulukışla kavşağında geçtiğimiz akşam gerçekleşen korkunç trafik kazasında yaralanan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Hasan Amasyalı’nın durumu ciddiyetini koruyor.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, Hasan Amasyalı’nın durumunda bir değişiklik olmadığını belirterek, “Ciddiyetini koruyor” dedi.
Kazada yaralanan Hasan’ın kardeşi İlayda Amasyalı’nın ise dün itibariyle yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alındığı öğrenilmişti. Özyılkan, İlayda’nın normal servise alındığını ve tedavisinin sürdüğünü belirtmişti.
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