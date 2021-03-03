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Hasipoğlu: AKSA ile sözleşme fesih edilebilir!

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UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu AKSA ile ilgili sözleşmeyi incelediğini ve “Bulaşıcı Salgın  Hastalık” nedeni ile sözleşmenin fesih edilebileceğini açıkladı.
Hasipoğlu: AKSA ile sözleşme fesih edilebilir!

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu AKSA ile ilgili sözleşmeyi incelediğini ve “Bulaşıcı Salgın  Hastalık” nedeni ile sözleşmenin fesih edilebileceğini açıkladı.

 

YAPABİLİRLERSE

YAPSINLAR!

 

  • ELEKTRİK UCUZLASIN, YATIRIM YAPILSIN

Oğuzhan Hasipoğlu, vatandaşın elektrik faturalarının ucuzlamasını beklediğini bununla birlikte kuruma  yatırım beklediğini söyledi. Kablo ile elektrik gelecekse bunun getirilmesini beklediğini açıklayan Hasipoğlu, AKSA ile ilgili de önemli, açıklamalarda bulundu. Hasipoğlu AKSA ile ilgili sözleşmeyi incelediğini ve “Bulaşıcı Salgın Hastalık” nedeni ile sözleşmenin fesih edilebileceğini açıkladı. Sözleşmenin feshi halinde AKSA’ya da bir kuruş verilmeyeceğini de belirtti. Hasipoğlu, “Buyursunlar yapsınlar” dedi.

 

  • 26 MİLYON KİRA BEDELİ ÖDENİYOR

AKSA’ya 26 milyon kira bedeli ödeniyor sırf jeneratörler orda olduğu için. Bunu pazarlık için kullanmalılar. Eskisi gibi bir tüketim yok. Teknecik’deki üretim şu an yetebilir ama bizim sözleşme gereği AKSA’dan alım garantimiz var. Bu da eder önümüzdeki 4 yılda 100 milyon dolar. Şimdi sözleşme fesih edilse bu paraya 2/3 yeni Jenaratör alınabilir ve bizim olur. Mücbir sebebi mahkemede ispata bile gerek yoktur.

 

 

UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Haber Kıbrıs Web TV’de Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı. Oğuzhan Hasipoğlu KIB-TEK ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

DETAY KIBRIS

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu AKSA ile ilgili sözleşmeyi incelediğini ve “Bulaşıcı Salgın  Hastalık” nedeni ile sözleşmenin fesih edilebileceğini açıkladı.,

aksa-yonetim-kurulu-baskani-pazarlik-icin-kib-tek_te_5bb712e6.jpg

ELEKTRİK UCUZLASIN, YATIRIM YAPILSIN

Oğuzhan Hasipoğlu, vatandaşın elektrik faturalarının ucuzlamasını beklediğini bununla birlikte kuruma  yatırım beklediğini söyledi. Kablo ile elektrik gelecekse bunun getirilmesini beklediğini açıklayan Hasipoğlu, AKSA ile ilgili de önemli, açıklamalarda bulundu. Hasipoğlu AKSA ile ilgili sözleşmeyi incelediğini ve “Bulaşıcı Salgın Hastalık” nedeni ile sözleşmenin fesih edilebileceğini açıkladı. Sözleşmenin feshi halinde AKSA’ya da bir kuruş verilmeyeceğini de belirtti. Buyursunlar yapsınlar.

 

26 MİLYON KİRA BEDELİ ÖDENİYOR

AKSA’ya 26 milyon kira bedeli ödeniyor sırf jeneratörler orda olduğu için. Bunu pazarlık için kullanmalılar. Eskisi gibi bir tüketim yok. Teknecik’deki üretim şu an yetebilir ama bizim sözleşme gereği AKSA’dan alım garantimiz var. Bu da eder önümüzdeki 4 yılda 100 milyon dolar. Şimdi sözleşme fesih edilse bu paraya 2/3 yeni Jenaratör alınabilir ve bizim olur. Müdcbir sebebi mahkemede ispata bile gerek yoktur.

 

SOMUT GÖRMEK İSTİYORUZ

UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu kurum ile ilgili çok fazla yolsuzluk var söylemi olduğunu, muhalefette iken de böyle şimdi iktidara geldiler yine böyle söylemlere devam edildiğini bu konuda kendisinin de vatandaşın da somut bir şeyler görmek istediğini söyledi. Şeffaf olunması gerektiğini belirten Hasipoğlu bu söylem yapılırken icraatları da unutmamak gerektiğini söyledi. Halkın bu konuda bir beklenti içerisinde olduğunu belirten Hasipoğlu, KIB-TEK için şimdiden yatırım yapılması gerektiğini söyledi. Yatırım yapılmaz ise 4 yıl sonra aynı şirketin önüne gidileceğini belirtti. Bu konuda şeffaf olunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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