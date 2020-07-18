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Haspolat Kavşağı Üstgeçit Projesi kapsamında çalışma yapılacak

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Haspolat Kavşağı Üstgeçit Projesi kapsamında çalışma yapılacak
Haspolat Kavşağı Üstgeçit Projesi kapsamında çalışma yapılacak

Haspolat kavşağında, inşaatı devam eden üst geçit projesi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeni ile inşaatın yapıldığı kesim, 18.07.2020 tarihinde Cumartesi günü 08.00-17.00 saatleri arasında trafik akışına kapalı olacak.

Çalışmaların yapılacağı zaman diliminde trafik akışı; Lefkoşa-Gazimağusa istikametinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi önündeki yoldan, Gazimağusa – Lefkoşa istikametinde ise Haspolat kavşağı bağlantılı alt geçitten sağlanacak.

Karayolları Dairesi tararfından  yapılan açıklamada, bu güzergâhları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları uyarısında bulunuldu.

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