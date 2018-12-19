Hasta Hakları Derneği, hak temelli izleme için harekete geçiyor

Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin 2002 yılından beri hasta hakları yasasının yürürlüğe girmesi için verdiği mücadele bu projede de devam edecek.

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD), marjinalize olmuş grupların yaşadığı sorunların detaylı tespiti ve yaşadıkları hak ihlallerinin düzenli izlenip raporlanmasıyla bu ihlallerin asgariye indirilebilmesi amacıyla savunuculuk ve lobicilik odaklı Hastanın Sesi II projesini hayata geçiriyor.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, tüm hastalar için hasta hakkı ihlallerinin izlenip raporlanabilmesi ve düzenli veri tabanı oluşturulabilmesi için merkezi hastanede pilot uygulama olarak hasta hakkı ünitesi oluşturulması da Hastanın Sesi II projesinin temel amaçları arasında yer alıyor.



Birinci proje kapsamına hasta hakları konusunda farkındalık yaratmak ve ilgili paydaşların hasta hakları konusunda kapasitelerini artırmak için düzenlenen bir dizi eğitimin devamı olarak hukukçuklar, sağlık çalışanları ve basın çalışanları için ileri seviye hasta hakları eğitimleri de düzenlenecek.



Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin 2002 yılından beri hasta hakları yasasının yürürlüğe girmesi için verdiği mücadele bu projede de devam edecek.



Açıklamada yeni ofisin ocak ayında hizmete gireceği ve yapılacak açılış etkinliğinin halka duyurulacağı bildirildi.



Hastanın Sesi projesi kapsamında hasta haklarının yasallaşması için yapılan savunuculuk çalışmaları ve hasta hakları konusunda sağlık çalışanlarının, hukukçuların, basın çalışanlarının, sağlık alanında çalışan derneklerin ve halkın farkındalığını artırmaya yönelik bir dizi eğitim ve etkinlik yürütülmüştü.