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Hastaneye kaldırılan Papa ameliyata alınacak

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Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Papa Francis’in hastaneye kaldırıldığı ve bugün ameliyata alınacağı açıklandı.
Hastaneye kaldırılan Papa ameliyata alınacak

Vatikan'dan yapılan açıklamada, Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis'in bugün ameliyat olacağı bildirildi.

Açıklamaya göre son dönemde sağlık sorunları yaşayan Papa, Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırıldı ve bugün karın bölgesinden ameliyat olacak. 86 yaşındaki Papa Francis'in doktorların ameliyat kararı aldığı ve Papa'nın birkaç gün hastanede tedavi göreceği kaydedildi.

Bu sabah Vatikan'da düzenlenen ayine katılan Papa, ameliyata değinmedi. Dün de hastaneye kontrole giden Papa, son aylarda dizindeki sorun nedeniyle tekerlikle sandalye kullanıyor.

Papa, yaşadığı ağrılar nedeniyle 2021'de kolon ameliyatı olmuştu ve son dönemde ağrılarının yeniden baş gösterdiğini söylemişti. 86 yaşındaki ruhani lider, anestezinin yarattığı sorunlar nedeniyle ameliyata mesafeli olduğunu açıklarken, sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakabileceğinin de sinyalini vermişti.

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