Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|18 °C
|ÇAMLIBEL
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|LAPTA
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|AKDENİZ
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|19 °C
|BOĞAZ
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|15 °C
|ALEVKAYA
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|15 °C
|ESENTEPE
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|16 °C
Batı Mesarya
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|18 °C
|GÜZELYURT
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|19 °C
Orta Mesarya
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|19 °C
|ERCAN
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|19 °C
Doğu Mesarya
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|19 °C
|BEYARMUDU
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|19 °C
Doğu Sahil
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|18 °C
|İSKELE
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|19 °C
Karpaz
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.
Taurus
|Bölge:Taurus
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Crusade
|Bölge: Crusade
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Delta
|Bölge: Delta
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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