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Hava bugün nasıl olacak?

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Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C
ÇAMLIBELPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
LAPTAPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
AKDENİZPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C
BOĞAZPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
ALEVKAYAPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
ESENTEPEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C

Batı Mesarya

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C
GÜZELYURTPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C

Orta Mesarya

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C
ERCANPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C
BEYARMUDUPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C

Doğu Sahil

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C
İSKELEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C

Karpaz

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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