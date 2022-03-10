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Hava bugün nasıl olacak?

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Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN 2 İLE 3 DERECE ALTINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA ŞEKLİNDE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
ÇAMLIBELPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C
LAPTAPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C
AKDENİZPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
BOĞAZPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C
ALEVKAYAPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C10 °C
ESENTEPEPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C

Batı Mesarya

PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
GÜZELYURTPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C

Orta Mesarya

PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C
ERCANPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C
BEYARMUDUPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C

Doğu Sahil

PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C
İSKELEPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU°C16 °C

Karpaz

PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.°C14 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE BÖLGE GENELİNDE FIRTINAMSI RÜZGAR BEKLENİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 3 METRE. GÖRÜŞ ORTA YAĞIŞ ANINDA ZAYIF.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 3 METRE. GÖRÜŞ ORTA YAĞIŞ ANINDA ZAYIF.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 3 METRE. GÖRÜŞ ORTA YAĞIŞ ANINDA ZAYIF.
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