Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİNİN 2 İLE 3 DERECE ALTINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA ŞEKLİNDE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|15 °C
|ÇAMLIBEL
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|14 °C
|LAPTA
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|14 °C
|AKDENİZ
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|15 °C
|BOĞAZ
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|14 °C
|ALEVKAYA
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|10 °C
|ESENTEPE
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|14 °C
Batı Mesarya
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|15 °C
|GÜZELYURT
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|16 °C
Orta Mesarya
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|16 °C
|ERCAN
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|16 °C
Doğu Mesarya
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|16 °C
|BEYARMUDU
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|15 °C
Doğu Sahil
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|16 °C
|İSKELE
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|16 °C
Karpaz
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINA OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|PARÇALI BULUTLU SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
|°C
|14 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE BÖLGE GENELİNDE FIRTINAMSI RÜZGAR BEKLENİYOR.
Taurus
|Bölge:Taurus
|PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 3 METRE. GÖRÜŞ ORTA YAĞIŞ ANINDA ZAYIF.
Crusade
|Bölge: Crusade
|PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 3 METRE. GÖRÜŞ ORTA YAĞIŞ ANINDA ZAYIF.
Delta
|Bölge: Delta
|PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 3 METRE. GÖRÜŞ ORTA YAĞIŞ ANINDA ZAYIF.
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