  • BIST 9486.56
  • Altın 4192.101
  • Dolar 39.23
  • Euro 44.7845
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAGazze'ye giden yardım teknesine müdahale edildi, eylemciler İsrail'e götürüldü

Hava sıcaklığı 38 derece

» »
Ülkede son günlerde etkili olan sıcak havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı 38 derece

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde 29-32 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor.

10-16 Haziran 2025 tarihleri arasında bölgede beklenen hava durumuna ilişkin Meteoroloji Dairesi raporuna göre, hava, hafta sonuna kadar parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak. Diğer günler ise parçalı ve az bulutlu geçecek.       

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Alkollü Sürücü Karşı Şeride Geçip Kazaya Neden Oldu09 Haziran 2025 Pazartesi 10:55
  • Sarhoş Misafir Gece Yarısı Apartmanda Terör Estirdi09 Haziran 2025 Pazartesi 10:51
  • Kıbrıs Türk folkloruna ve eğitime adanmış bir ömür: Mahmut İslamoğlu09 Haziran 2025 Pazartesi 10:28
  • Gazze'ye giden yardım teknesine müdahale edildi, eylemciler İsrail'e götürüldü09 Haziran 2025 Pazartesi 10:19
  • Gerçek elektrik faturan ne kadar? Tıkla hesapla...09 Haziran 2025 Pazartesi 10:16
  • Kurban Bayramı’nın son günü09 Haziran 2025 Pazartesi 10:14
  • İzinsiz Ateş Yaktı, Yangına Sebep Oldu09 Haziran 2025 Pazartesi 10:13
  • İskele'de 7 yaşında çocuk hayatını kaybetti09 Haziran 2025 Pazartesi 10:12
  • Kurban Bayramı’nın üçüncü günü08 Haziran 2025 Pazar 14:48
  • Esenyel, Şans Oyunları Yasası tartışmaları Rumların turizme veremediği zararı verdi08 Haziran 2025 Pazar 14:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti