Hava sıcaklığı 38 derece

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde 29-32 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor.
10-16 Haziran 2025 tarihleri arasında bölgede beklenen hava durumuna ilişkin Meteoroloji Dairesi raporuna göre, hava, hafta sonuna kadar parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak. Diğer günler ise parçalı ve az bulutlu geçecek.
Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
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