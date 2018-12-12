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Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 17-20 derece dolaylarında seyredecek

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Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 17-20 derece dolaylarında seyredecek.
Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 17-20 derece dolaylarında seyredecek

Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 17-20 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin yarından başlayarak 19 Aralık gününe kadar devam edecek dönemle ilgili tahminlerine göre, hava genelde parçalı, zaman zaman çok bulutlu olacak. Cuma günü öğleye kadar yer yer yağmur görülecek.

Rüzgarın da, yarın Kuzey ve Batı , diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden  orta  kuvvette; zaman zaman kuvvetli  esmesi bekleniyor.

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