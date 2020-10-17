Havuz medyası YALAN'a devam ediyor! Yine hayali harita yayınladılar!

Havuz medyası YALAN'a devam ediyor! Yine hayali harita yayınladılar!

HAYALİ haritanın sahibi açıkladı! O haritayı ben Eroğlu'nun danışmanı iken çizdim!

En nihayet birkaç gündür sosyal medyada dönen haritanın sahibi çıkıp bir açıklama yaptı ve haritayı 2014 yılında, Sn. Eroğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Rum kesiminin isteklerini göstermek amaçlı hazırladığını söyledi!

Prof. Dr. Ata Atun yaptığı açıklamada "haritayı 2014 yılında, Sn. Eroğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Rum kesiminin isteklerini göstermek amaçlı hazırladığını söyledi!"

Kaynak: HAYALİ haritanın sahibi açıkladı! O haritayı ben Eroğlu'nun danışmanı iken çizdim!

YENİ ŞAFAK KİMİNDİR?

Yeni Şafak, sosyal muhafazakâr ve İslamcı bir günlük gazete. Yayın hayatının ilk dönemlerinde İslamcı ve liberal yazarların bir arada bulunmasıyla öne çıkan gazetedir. Albayrak Medya Grubu grubu bünyesinde yer alan gazete, 23 Ocak 1995 yılında yayın hayatına başlamıştır.