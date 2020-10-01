Havuz Medyası yine Akıncı'yı hedef aldı

AKP’ye yakın Havuz medyasından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya hadsiz sözler. Önceki akşam Kıbrıs Genç TV ekranlarında 5 Cumhurbaşkanı adayının katıldığı programda konuşulan KKTC’deki seçimlere AKP’nin müdahale ettiği tartışması büyüyor. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş’ın KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine AKP’nin açıkça müdahale ettiğini söylemesi gündemdeki yerini koruyor.

AKP’YE YAKIN HAVUZ MEDYASI

Türkiye’de AKP’ye yakın havuz medyası olarak da bilinen medya Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya programda yaptığı açıklamalar üzerinden ağza alınmayacak kelimler ile saldırdı.

MAAŞINI BİLE TÜRKİYE VERİYOR NANKÖR

Çok sert ifadelerin kullanıldığı manşetlerde Türkiye kamuoyuna KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı kötü gösterilmeye çalışılıyor. İşte o manşetlerden bazıları;