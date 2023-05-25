  • BIST 4.405,62
  • Altın 1249.023
  • Dolar 19.9254
  • Euro 21.4227
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Hayat kurtaracak buluş: İnme vakalarında teşhis koyan yapay zeka

» »
Bilim insanları, acil çağrılar üzerinden inme vakalarını tanımlayan yapay zeka geliştirdi.
Hayat kurtaracak buluş: İnme vakalarında teşhis koyan yapay zeka

Danimarkalı araştırmacıların, acil durum merkezine gelen inme vakası çağrıları üzerinden hastanın durumunu teşhis eden yapay zeka geliştirdiği bildirildi.

Medical News’in haberine göre, yapay zekanın tasarlanması için 2015-2020 yıllarında Kopenhag Acil Sağlık Servisi çağrı merkezine yapılan 7 binden fazla inme vakasına ilişkin 1,5 milyondan fazla çağrı değerlendirmeye alındı. İnme vakalarının tespit edilmesi için yapılan çalışmada yapay zeka, sesli çağrıların yazıya dökülmesi ve sonrasında oluşan metin üzerinden inme risklerinin değerlendirilmesi ve teşhis edilmesine programlandı.

Yeni nesil ürün, kadın erkek ve her yaş grubundan inme vakalarının tanımlanmasında, çağrı merkezi çalışanlarına kıyasla daha etkin bir performans sergiledi. Geliştirilen yapay zeka Avrupa İnme Örgütü 2023 Konferansı’nda (ESOC) tanıtıldı.

Avrupa genelinde ikinci ölüm nedeni ve yetişkin engelliliğinin başlıca nedenleri arasında gösterilen inme her yıl 1 milyondan fazla kişinin hayatını etkiliyor.

Nüfus artışı ve yaşlanma ile inme vakalarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2047’de, 2017’ye kıyasla yüzde 27 artacağı tahmin ediliyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araştırılan hava olayı: Süper hücre23 Mayıs 2023 Salı 21:34
  • Fransa’da polen krizi: 81 bölgede kırmızı alarm23 Mayıs 2023 Salı 21:09
  • Almanya’da günde ortalama 48 çocuk cinsel şiddete maruz kalıyor23 Mayıs 2023 Salı 19:43
  • İklim değişikliğinde korkunç tablo: ‘2 milyondan fazla kişi öldü’23 Mayıs 2023 Salı 14:25
  • BM: 2015-2021 arasında 3 milyon 100 bin kişi cinayetlere kurban gitti23 Mayıs 2023 Salı 10:19
  • Guatemala'daki ormanda 417 antik Maya şehri keşfedildi22 Mayıs 2023 Pazartesi 23:27
  • BM: Kolera 43 ülkede 1 milyar kişiyi tehdit ediyor22 Mayıs 2023 Pazartesi 22:30
  • İlk Suudi kadın astronot uzaya gidiyor22 Mayıs 2023 Pazartesi 19:31
  • Erken sıcak hava dalgasının vurduğu İspanya'da su krizi büyüyor: "Ülke çöle dönüşüyor"22 Mayıs 2023 Pazartesi 19:20
  • BM Genel Sekreteri’nden “BMGK’de reform” mesajı22 Mayıs 2023 Pazartesi 18:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti