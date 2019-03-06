  • BIST 104.178
  • Altın 223,161
  • Dolar 5,3951
  • Euro 6,0980
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Hentbolun süper kadınları kim olacak?

» »
KKTC Hentbol Federasyonu Kadınlar Süper Kupa finalinde yarın (7 Mart Perşembe) YDÜ ile DAÜ karşı karşıya geliyor
Hentbolun süper kadınları kim olacak?

KKTC Hentbol Federasyonu ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu İşbirliğinde gerçekleşecek olan Kadınlar Süper Kupa finali yarın (7 Mart Perşembe) akşamı oynanacak. Yakın Doğu Üniversitesi RA25 Spor Salonu’nda oynanacak Kadınlar Süper Kupa finalinde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ-DİGEM) takımları karşı karşıya gelecek.

Hentbol Kadınlar Süper Kupa finali saat 18.00’da başlayacak ve maçın tüm geliri, lösemi teşhisi konan Yenicami Akademi sporcusu Demir Müezzinler’in tedavisi için bağışlanacak. Minik Demir’in ailesinden ve Kaymakamlık’tan gerekli izni alan Hentbol Federasyonu yönetimi geçtiğimiz hafta 10 TL’lik maç biletlerini satışa çıkarmıştı ve maç saatinde de salon kapısında bilet satışını sürdürerek Kadınlar Süper Kupa finalini daha anlamlı kıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Kupa finali öncesinde DAÜ DİGEM ve YDÜ hentbol takım antrenörleri görüşlerini açıkladı.

dau-005.jpg

DAÜ DİGEM EKSTRA MOTİVE OLDU

DAÜ DİGEM Antrenörü Osman Çelebi final maçı öncesi yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Çok önemli bir maça çıkıyoruz. Takım olarak iyi hazırlandık. Hentbol severlere güzel bir maç izletmeye hazırlanıyoruz.  Bizim için kupa değerinin yanında bu yıl farklı bir de boyutu var. Maçı küçük kardeşimiz Demir Müezzinler için oynuyoruz. Federasyon olarak sosyal bilincimizin yüksek olması bizi ekstra motive etmiştir. Bu sebeple tüm hentbol severleri perşembe akşamı oynayacağımız bu güzel karşılaşmaya davet etmek istiyorum. Bu güzel organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

ydu-003.jpg

“YAKIN DOĞU HER ZAMAN KAZANMAK İSTER”

YDÜ Antrenörü Çiler Demirtay maç öncesi yaptığı açıklamada Süper Kupayı kazanmak istediğini belirtti. Demirtay şöyle konuştu:

“Karşımızda bu yıl iyi bir kadro oluşturmuş rakip var. Hedefimiz kupayı müzemize getirip lig öncesi iyi bir motivasyon yakalamak. Bizim kadromuzda da iyi oyuncular var ve takımımıza güveniyorum. Yakın Doğu her zaman kazanmayı arzulayan bir takımdır ve Süper Kupayı da kazanmak istiyoruz.

Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yaptık. Ayrıca bağış kampanyası başlatarak minik Demir'e destek veren duyarlılık gösteren Federasyonumuza ve yetkililerine de teşekkür ederim.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • '92 Sınıfı', hocasının ardından selam durdu: Bizi biz yapan adamı kaybettik16 Şubat 2019 Cumartesi 13:33
  • Tuğba Aydın Türkiye Milli Takımı’nda15 Şubat 2019 Cuma 15:00
  • Türkiye ülke puanı klasmanındaki yerini sağlama aldı15 Şubat 2019 Cuma 14:50
  • Henüz 7 yaşında 100 metreyi 13.48 saniyede koşuyor (video)14 Şubat 2019 Perşembe 12:03
  • Serdar Ortaç'tan Medipol Başakşehir marşı10 Şubat 2019 Pazar 16:25
  • Elektronik aletlerden olimpiyat madalyası yapılacak08 Şubat 2019 Cuma 22:00
  • CMC'de Niyazi Öztoprak Anı Golf Turnuvası Şampiyonu Ian Steven...05 Şubat 2019 Salı 15:55
  • Piste serilen halı, düşmesine engel olamadı: Mourinho, buz üstünde zor anlar yaşadı (video)05 Şubat 2019 Salı 14:04
  • BRT Spor yayına başladı04 Şubat 2019 Pazartesi 16:54
  • Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu04 Şubat 2019 Pazartesi 16:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti