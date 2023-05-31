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Himalayalar’ı çöplüğe çevirmişler

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Kendini Himalayalar'ın temizlenmesine adayan Fransız dağcı, Everest, Makalu ve Annapurna gibi zirvelerde çöp yığınlarının olduğunu belirtirken, dağcıların buzullara bile çöp attığını söylüyor.
Himalayalar’ı çöplüğe çevirmişler

53 yaşındaki Luc Boisnard, dünyanın en yüksek beşinci zirvesi olan Makalu ve onuncu zirvesi olan Annapurna’da 3,7 ton, Everest’ten yaklaşık bir ton atığı temizleyen bir keşif gezisine katıldıktan sonra Himalayan Clean-Up’ı kurdu ve kendini bu zorlu doğa harikalarını temizlemeye adadı.

Fransız dağcı, Himalayalar’ın bazı zirvelerinin devasa çöp yığınlarına döndüğünü söylüyor: “Her kayanın arkasında bir sürü oksijen şişesi, teneke ve ayakkabı buluyorsunuz. Gerçekten dehşet verici.”

Boisnard; on şerpa, iki Nepalli yüksek irtifa uzmanıyla Makalu’ya tırmandı ve geri dönüştürülmek üzere atılan çöpleri topladı. Annapurna’da da benzer bir keşif gezisine katılan dağcı, atıkların yüzde 45’inin plastik olduğunu söyledi.

Aslında Boisnard, Everest’ten daha zor olduğunu söylediği, ancak akciğer enfeksiyonu geliştirdikten sonra vazgeçmek zorunda kaldığı Makalu’nun zirvesine ulaşmayı planlamıştı.

Sör Edmund Hillary ve Tenzing Norgay’ın Everest’in zirvesine ulaşmalarından bu yana yetmiş yıl içinde Himalayalar’da sürekli çöp birikiyor.

Nepalli yetkililer 2014 yılında, çöp yığınına karşı tırmanışçıların yokuşlara çıkmadan önce bir çöp depozitosu ödemelerini zorunlu kıldı. Everest için 4 bin dolar ve 8 bin metreden daha yüksek olan diğer zirveler için 3 bin dolar olarak ücretler belirlendi. Dağcılar, çöplerini yanlarında getirirlerse paralarını geri alabileceklerdi, ancak eleştirmenler, bu planın verimli bir şekilde uygulanmadığını ve sorunu çözmede başarısız olduğunu söylüyor.

Her yıl yaklaşık 600 kişi Everest’e çıkıyor ve Himalaya tırmanışının artan popülaritesi de yanında atıkları getiriyor. Geçen yaz tek bir günde toplam 145 kişi dünyanın ikinci en yüksek dağı olan K2’ye tırmandı.

Everest’e gösterilen bu ilgi doğa harikasının kirlenmesiyle beraber, pek çok dağcı gibi 1984’te Everest’e tırmanan ilk Hintli kadın olan Bachendri Pal’i de kızdırdı. Everest’in giderek artan sayıda zengin ama beceriksiz dağcıyı çektiğini söylerken, giderek ticarileştiğine dikkat çekti. Ayrıca Nepal hükümetini de çok fazla izin vermekle eleştirdi.

Pal, geçmişte, yalnızca deneyimli ve eğitimli kişilerin tırmanma girişiminde bulunmasına izin verildiğini söyledi: “Artık parası olan herkesin turistik bir yermiş gibi tırmanmasına izin veriliyor ve her yıl 600 kişi tırmanıyor. Bu çılgınca.”

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