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Himalayalar’ın yüzde 80’i yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

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Bilim insanlarından ürperten tespit... Küresel ısınma yüzünden, 2100 yılına kadar Himalaya buzullarının yüzde 80'ini yok olabilir.
Himalayalar’ın yüzde 80’i yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Çeşitli ülkelerden bilim insanları batıda Afganistan’dan, doğuda Myanmar’a kadar uzanan 4.1 milyon kilometrekarelik bir alan üzerinde küresel ısınmanın etkilerini inceledi.

Araştırma sonrası Uluslararası Entegre Dağ Kalkınma Merkezi (ICIMOD) tarafından yayınlanan rapor, Hindukuş ve Himalaya sıradağları bölgesindeki buzulların 10 yıl öncesine göre yüzde 65 daha hızlı eridiğini ortaya koydu.

Rapora göre 1.5 ila 2 santigrat derecelik ısınmayla birlikte, dünyanın en yüksek dağlık bölgesi 2100 yılına kadar hacminin yüzde 30 ila yüzde 50’sini kaybedecek.

Dünyanın 3 santigrat derecelik ısınmayı aşması halinde, doğu Himalayalar’daki Nepal ve Butan’daki buzullar buzlarının yüzde 75’ini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırken, bu oran sadece bir derece daha arttığında yüzde 80’e çıkıyor.

ICIMOD’un 2019 yılında yayınladığı raporda da ortalama küresel ısınmanın, bölgenin buzullarının en az üçte birini kaybedeceğini ortaya koymuştu.

SEL, KURAKLIK, ORMAN YANGINLARI, KITLIK…

Dünya Meteoroloji Örgütü’ne göre, 2023 ve 2027 yılları arasındaki her yıl için yıllık ortalama küresel yakın yüzey sıcaklığının 1850-1900 ortalamasından 1.1 santigrat derece ile 1.8 santigrat derece arasında daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Bilim insanları, 1.5 derecelik ısınmayı, sel, kuraklık, orman yangınları ve kıtlık ihtimallerinin artabileceği önemli bir kırılma noktası olarak görüyor.

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