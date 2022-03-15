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Hindistan'da yüksek mahkeme başörtüsü yasağını onayladı

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Hindistan'ın Karnataka eyaletinde mahkeme, okullarda Müslüman öğrencilere getirilen başörtüsü yasağına onay verdi.
Hindistan'da yüksek mahkeme başörtüsü yasağını onayladı

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde mahkeme, okullarda Müslüman öğrencilere getirilen başörtüsü yasağına onay verdi.

Karnataka Yüksek Mahkemesi, eyaletteki okullarda uygulanan başörtüsü yasağına ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, kararında, başörtüsü takmanın İslam için bir "esas" olmadığını iddia etti.

Bu arada Karnataka yönetimi, eyaletin başkenti Bengaluru'da "kamu düzeninin ve huzurun sağlanması için" bir hafta boyunca kalabalıklar halinde toplanmayı yasakladı.

Yönetim, Mangalore kentinde de 15-19 Mart tarihlerinde kalabalıklar halinde toplanmaya izin verilmeyeceğini duyurdu.

Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağı

Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksekokulundaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesi üzerine gündeme geldi.

Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kız öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine Hindu öğrenciler buna tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.

Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.

Eyalet hükümeti, 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş; panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti.

Söz konusu öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.

Mahkeme, başörtüsü gerginliğinin yaşandığı eyalette öğrencilerin konuya dair karar açıklanıncaya kadar başörtüsüyle okullara giremeyeceğini bildirmişti.

Mahkeme başkanı, yetkililere eyalette başörtüsü yasağı gerginliği nedeniyle ara verilen eğitimlere devam edilmesi talimatı vermişti.

Hindistan'ın yaklaşık 1,4 milyar olan nüfusunun neredeyse yüzde 14'ü Müslümanlardan oluşuyor.

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