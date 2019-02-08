01.02.2019 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Gönyeli de bir inşaat alanı içerisinde muhafaza edilen Hasan DAYI’ya ait 2 adet spiral, 1 adet kırıcı - karıştırıcı mikser ve 1 adet fayans kesme makinesi çalınmıştır. Yapılan ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.K. (E-23) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2- 17.09.2018 tarihinde Lefkoşa - Gazimağusa anayolu üzerinde toprak alan içerisinde park halinde bulunan Engiz KAVAK’a ait aracın arka bagaj camı hasar yapılarak kırıldıktan sonra araç içerisinden oto teybi çalınmıştır. Yapılan ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.A.Y. (E-22) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

