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Hollanda Kralı Sosyal Mesafeye Uymadı, Hükümet Tepki Gösterdi: Kurallar Herkes İçin Geçerli

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Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın, ülkesinin milli futbol takımının EURO 2020'de dün akşam oynadığı Avusturya maçı öncesi Lahey'de gerçekleştirdiği sokak ziyareti sırasında sosyal mesafe kuralına uymaması, hükümetin tepkisini çekti.
Hollanda Kralı Sosyal Mesafeye Uymadı, Hükümet Tepki Gösterdi: Kurallar Herkes İçin Geçerli

Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın, ülkesinin milli futbol takımının EURO 2020'de dün akşam oynadığı Avusturya maçı öncesi Lahey'de gerçekleştirdiği sokak ziyareti sırasında sosyal mesafe kuralına uymaması, hükümetin tepkisini çekti.

Hollandalı bakanlar, koronavirüs önlemlerinin herkes için geçerli olduğuna dikkati çekerek, Kral ve ailesine istisna uygulanmayacağını vurguladı.

Kral Willem-Alexander, Hollanda'nın 2-0 kazandığı karşılaşma öncesi, ülkenin en güzel süslenen "turuncu sokağı" olarak bilinen Lahey'deki Marktweg'i ziyaret etti.

Baştan sona turuncu bayrak ve flamalarla süslenen sokakta mahalle sakinleri ile konuşan ve el sıkışan Kral, Hollanda hükümeti tarafından zorunlu hale getirilen 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uymadı.

Hollanda Tıbbi Bakım Bakanı Tamara van Ark, sosyal mesafe zorunluluğunun boşuna konulmadığını belirterek, kuralların tüm Hollandalılar için geçerli olduğuna dikkati çekti.

Kral'ın örnek olmak gibi bir işlevi bulunduğunu vurgulayan van Ark, "Belki yoğun ilgi ve coşkudan böyle oldu ama tekrar hatırlatmakta fayda var, sosyal mesafe kuralına bağlı kalmalıyız. Kuralların konulmasının bir nedeni var" dedi.

Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus da, Hollanda Kraliyet Ailesi üyeleri için kurallarda bir istisna olmadığını vurguladı.

Sağlık Bakanı Hugo de Jonge 1.5 metrelik sosyal mesafenin herkesin yararına olduğunu söyledi.

Bunu korumanın bazen kolay olmadığını belirten Hollandalı bakan, "Ama bu iyi değil, gerçekten bir süre bu kuralı korumamız gerekiyor" diye konuştu.

Eğitim Bakanı Ingrid van Engelshoven ise "Birbirimizi çok fazla yargılamamız gereksiz. Sonuçta o da bir insan" dedi.

Ziyaret sırasında Kral Willem-Alexander'a eşlik eden Lahey Belediye Başkanı Jan van Zanen'e göre, kurallara uyulması için her türlü girişimde bulunuldu ancak halkın yoğun ilgisi nedeniyle zaman zaman bunda başarılı olunamadı.

Hollanda Kralı'nın, geçen yıl Ekim ayında seyahat kısıtlamalarına rağmen ailesiyle birlikte Yunanistan'daki yazlığına tatile gitmesi, kamuoyunda yoğun tepkilere neden olmuştu.

Willem-Alexander ve ailesi, tepkiler üzerine ertesi gün tatillerini yarıda keserek, tarifeli uçakla Hollanda'ya geri dönmüştü. Kral, davranışı nedeniyle Hollanda halkından özür dilemişti.

Willem-Alexander ve Kraliçe Maxima'nın geçen yıl Ağustos ayında Yunanistan'da bir restoran sahibi ile sosyal mesafe kuralına uymadan yan yana fotoğraf çektirmeleri de kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Kraliyet ailesi, anlık geliştiğini belirttikleri bu davranış için de özür dilemişti.

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