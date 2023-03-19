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Hollanda'da ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı gösteri ve yürüyüş düzenlendi

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Hollanda'da ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı gösteri ve yürüyüş düzenlendi
Hollanda'da ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı gösteri ve yürüyüş düzenlendi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, 21 Mart Komitesi tarafından ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı gösteri yapıldı.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunca organize edilen gösteri için Amsterdam'daki Dam Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, Hollanda'da ve dünyadaki aşırı sağcı politikaları protesto etti.

Pek çok Hollandalının yanı sıra mültecilerle farklı etnik kökenlerden ve topluluklardan eylemcilerin katıldığı gösteriye, "faşizme, ırkçılığa, ayrımcılığa ve İslamofobiye hayır" mesajı verildi.

 

Yapılan konuşmalarda, 15 Mart’ta yapılan eyalet meclisi seçimlerinde ayrılıkçı partilerin oylarının azalmasına karşı ülkede ırkçılığın halen devam ettiğine dikkat çekildi.

 

Konuşmacılar, Hollanda'daki ayrımcı politikaların yanı sıra, İsrail yönetiminin Filistinlilere yönelik apartheid uygulamaları, Afganistan'daki Taliban yönetiminin kızların üniversite eğitimini askıya alması ve İran’da Mahsa Amini'nin öldürülmesine tepki gösterdi.

Göstericiler, "Irkçılığa karşı birlik", "Mültecilik suç değil", "Faşism ve ırkçılığa karşı beraber", "Mültecilere kapı açık", "Herkes eşittir", "Irkçılık bir fikir değildir", "Apartheid'e karşı birlik" yazılı dövizler taşırken, "Mülteciler buraya hoş gelir", "Irkçılığı durdur" ve "İslamofobiyi durdur" sloganları attı.

Göstericiler, konuşmaların ardından Dam Meydanı'ndan Portekiz Sinagogu'nun önündeki "Tersane İşçisi" heykeli önüne yürüdü.

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