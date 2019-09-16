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Hong Kong'da polisten protestoculara 'gerçek mühimmat kullanabiliriz' uyarısı

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Hong Kong'da Genç Polis Memurları Birliği Başkanı Lam, polisin, protestolar sırasında kendilerine molotofkokteyli atan göstericilere "gerçek mühimmat" kullanarak karşılık verebileceği uyarısını yaptı.
Hong Kong'da polisten protestoculara 'gerçek mühimmat kullanabiliriz' uyarısı

"Hong Kong Free Press"in haberine göre, zanlıların Çin'e iadesi tasarısına karşı protestoların 15'inci haftasına girdiği Hong Kong'da, Genç Polis Memurları Birliği Başkanı Lam Chi-wai, yaptığı açıklamada, birliğin hafta sonu protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarını "en sert şekilde kınadığını" belirtti.

Protestocuları "isyancılar" olarak nitelendiren Lam, polis memurlarının hayatının, organize şekilde fırlatılan molotofkokteyleri ile tehdit edildiğini söyledi.

Lam, "Mantıklı düşünme kabiliyetini kaybeden isyancıları uyarmalıyım, kullandığınız benzin bombaları şüphesiz ölümcül silahlardır." dedi.

Protestocunun molotofkokteyli atmaya hazırlandığı esnada, olay yerindeki polislerin bu durumu kendilerine veya diğerlerine ölümcül bir saldırı olarak görebileceğini ifade eden Lam, polislerin bunu durdurmak için "gerçek mühimmat" dahil güç veya bir silah kullanabileceği uyarısını yaptı.

Lam, polis memurlarına, kendilerini veya başkalarını korumak için makul ve uygun gücü kararlı bir şekilde kullanma çağrısında bulundu.

Bu arada emniyet yetkilisi Tse Chun-Chung, bölgede haziran ayından bu yana düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanların sayısının bin 453'e yükseldiğini açıkladı.

Hong Kong yönetimi, bölgede dün binlerce göstericinin katıldığı hükümet karşıtı protestoların ardından şiddetin çözüm olmadığını açıklamıştı.

Göstericiler ile polis arasında çatışma yaşanmıştı

Suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestoların 15'inci haftasına girdiği Hong Kong'da dün yönetim karşıtı gruplardan Sivil İnsan Hakları Cephesi'nin organize ettiği bir gösteri düzenlenmişti.

Bölgede Causeway Bay'den Central semtine yürüyüşe geçen protestocular, güzergah üzerindeki Wan Chai ve Admiralty'de hükümet binalarının yakınlarına molotofkokteyli atmıştı.

Bazı yolların kapatılmasına neden olan ve alışveriş merkezlerine zarar veren protestoların ardından Admiralty ve Wan Chai'de metro hizmetleri askıya alınmıştı.

Polisin dağılmaları yönündeki uyarısına rağmen yürüyüşe devam eden göstericilere güvenlik güçleri, zırhlı araç ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti. Göstericiler de polise molotofkokteyli ve kaldırım taşları atarak karşılık vermişti.

Hong Kong'da protestoların hedefindeki iade tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuzda tasarının öldüğünü açıklamıştı. 

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." açıklamasını yapmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

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