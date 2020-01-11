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Horlamaya neyin sebep olduğu bulundu

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Yapılan son araştırmalar, horlamanın sebebinin dil üzerindeki yağ oranı olduğuna dair çarpıcı tespitleri ortaya koydu.
Horlamaya neyin sebep olduğu bulundu

Yıllardır araştırılan ancak bir türlü tam olarak bulunamayan horlama sorununun sebebi, bilim insanlarını da farklı kutuplara çekmişti.

Konuyla ilgili yapılan son araştırmayla birlikte en yeni sonuç da ABD'den geldi. Philadelphia’da bulunan ve ABD’deki en eski tıp okullarından birisi olan Perelman Tıp Fakültesi’nde yapılan araştırmaya göre dilde bulunan yağ, uyku kalitesini büyük ölçüde etkileyip horlamaya sebep oluyor.

Webtekno'nun aktardığına göre, fakülte araştırmacılarından Dr. Richard Schwab, yaptığı açıklamada “Dilimizle konuşuyoruz, dilimizle yemek yiyoruz ve dilimizle nefes alıyoruz. O zaman yağ neden burada depolanıyor? Yağın burada depolanma sebebi genetik ya da çevresel faktörler olabilir fakat dilin yağ oranı ne kadar düşükse uykunun iyi olma ihtimali o kadar yüksek” diye konuştu.

Kilo veren insanlarda horlama sorununun azaldığı da bilim insanları tarafından tespit edilen bir başka sonuç. Hastaların kilo kaybı yüzde 10’a ulaştığında dillerindeki yağ oranının azaldığı ve horlamalarında yüzde 30 iyileşme olduğu görüldü. Ayrıca araştırmada toplamda 67 obezite hastasının kilo vermeden önce ve kilo verdikten sonraki durumları detaylı bir biçimde inceleniyor.

Doktorlar, dili zayıflatmak için hangi diyetlerin daha etkili olduğuna yönelik daha kapsamlı bir araştırma yapmak istediklerini açıkladı.

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