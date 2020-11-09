HP, UBP İle Görüşme Kararı Aldı

Hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP başkan Vekili Hamza Ersan Saner, bugün Meclis’te temsil edilen siyasal partilerle koalisyon görüşmelerine başlayacak. Hamza Ersan Saner, saat 15.00’te Halkın Partisi ile görüşecek.
Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi dün akşam toplanarak Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile hükümet kurma çalışmaları için görüşme kararı aldı. Hükümet çalışmalarıyla ilgili oluşturulan komitede; Yenal Senin, Jale Refik Rogers, Ayşegül Baybars ve Mesut Genç yer aldı.
Hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP başkan Vekili Hamza Ersan Saner, bugün Meclis’te temsil edilen siyasal partilerle koalisyon görüşmelerine başlayacak. Hamza Ersan Saner, saat 15.00’te Halkın Partisi ile görüşecek.
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