HP, UBP'ye resti çekti! "İmar Planı" gerginliği! Hükümet çatırdıyor!

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, katıldığı bir programda ülke gündeminde uzun süredir tartışan emirnameler ile ilgili konuştu “İmar Planı hayata geçmezse koalisyon ortaklığının anlamı kalmaz” dedi.

KKTC’yi emirnamelerle, fasıl 96 gibi mevzuatlarla yönetmenin yanlış olduğuna dikkat çeken Özersay, “Bu konuda herkes hem fikir, medeni bir yaklaşım olan İmar Planı’nın hayata geçirilmesinin şart” dedi.

Halkın Partisi’nin hükümet ortağı Ulusal Birlik Partisi’nin İmar Planı’na ilişkin somut bir öneri ortaya koymamasından yakınan Özersay, “Somut öneri gelirse uzlaşıldığı oranda yürürlüğe girer. Bazı değişiklikler elbette olabilir. Bu bir aylık süre zarfında öneriler somutlaşmaz, yapıcı bir tutumla İmar Planı yürürlüğe konulamazsa bu ülkeye hizmet edemiyoruz anlamına gelir. O zaman da bu ortaklığın da çok fazla anlamı kalmaz” şeklinde konuştu.

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