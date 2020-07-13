  • BIST 118.399
  • Altın 397,341
  • Dolar 6,8544
  • Euro 7,7918
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKKTC'de 1 pozitif vaka daha

HP, UBP'ye resti çekti! "İmar Planı" gerginliği! Hükümet çatırdıyor!

» »
“İmar Planı hayata geçmezse koalisyon ortaklığının anlamı kalmaz”
HP, UBP'ye resti çekti! "İmar Planı" gerginliği! Hükümet çatırdıyor!

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, katıldığı bir programda ülke gündeminde uzun süredir tartışan emirnameler ile ilgili konuştu “İmar Planı hayata geçmezse koalisyon ortaklığının anlamı kalmaz” dedi.

KKTC’yi emirnamelerle, fasıl 96 gibi mevzuatlarla yönetmenin yanlış olduğuna dikkat çeken Özersay, “Bu konuda herkes hem fikir, medeni bir yaklaşım olan İmar Planı’nın hayata geçirilmesinin şart” dedi.

Halkın Partisi’nin hükümet ortağı Ulusal Birlik Partisi’nin İmar Planı’na ilişkin somut bir öneri ortaya koymamasından yakınan Özersay, “Somut öneri gelirse uzlaşıldığı oranda yürürlüğe girer. Bazı değişiklikler elbette olabilir. Bu bir aylık süre zarfında öneriler somutlaşmaz, yapıcı bir tutumla İmar Planı yürürlüğe konulamazsa bu ülkeye hizmet edemiyoruz anlamına gelir. O zaman da bu ortaklığın da çok fazla anlamı kalmaz” şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

: Meclis'te "imar planı" tartışması

105581.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üsler bölgesindeki vakıf malları için hukuki girişim başlatıldı13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:46
  • Tatar:AB’yi Yeşil Hat Tüzüğü konusundaki girişimleri hızlandırmaya çağırdı13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:44
  • Dikkat! Elektrik kesintisi13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:35
  • KKTC'de 1 pozitif vaka daha13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:33
  • KKTC'de 1 pozitif vaka daha13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:30
  • Yayın Yüksek Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:52
  • Ayluka Mahallesi’ndeki taşınmaz malların ilan cetveli asıldı13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:45
  • Şahali’den Bakan Oğuz’a: “Süt fazlası var diye, hayvanların kesilmesini Süt Kurumu söyledi”13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:39
  • Araç Muayeneleri Özelleşiyor13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:22
  • Şair-yazar Zeki Ali’nin onuncu kitabı “Tuhaf İstasyon” yayınlandı… 13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti