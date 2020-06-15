HP’den UBP’ye ultimatom

Hükümetin küçük ortağı Halkın Partisi yaşanan özel uçak skandalı nedeniyle olayla ilgisi olduğu düşünülen ilgili bakanın istifasını istediği öğrenildi.
HP’nin Başbakan Ersin Tatar’dan Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’i görevden almasını talep ettiği öğrenildi.
HP’nin gerekçeleri arasında yapılan uygulamanın bakanlar kurulu kararı olmadan yapılması ve bakanlar kuruluna sözkonusu bakan tarafından yanlış bilgi verilmesi olduğu ifade ediliyor.
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