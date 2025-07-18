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Hristodulidis: Gerekli siyasi irade olsaydı daha iyi sonuçlar alınabilirdi

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, New York'taki Kıbrıs zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, "Gerekli siyasi irade olsaydı daha iyi sonuçlar alınabilirdi" dedi.
Hristodulidis: Gerekli siyasi irade olsaydı daha iyi sonuçlar alınabilirdi

Birleşmiş Milletler (BM) ev sahipliğinde New York’ta gerçekleşen 5+1 ‘gayriresmi’ Kıbrıs zirvesi sona erdi.

Bugün gerçekleşen oturumların ardından açıklama yapan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, konferansın ‘doğru yönde sonuçlandığını’ düşündüğünü söyledi.

Rum lider, "Gerekli siyasi irade olsaydı daha iyi sonuçlar alınabilirdi. Görüşmelerin yeniden başlaması gibi önemli bir hedefe doğru küçük ama önemli bir ilerleme görüyoruz” dedi.

Hristodulidis, iki lider arasında BM Genel Kurulu’nda Eylül ayında yeni bir görüşme yapılacağını, ayrıca kuzeydeki Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından bu yıl içerisinde yeni bir 5’li konferansın gerçekleşmesi yönünde karar alınmasını önemli bulduğunu belirtti.

Hristodulidis, "Sadece Kıbrıs Türk tarafının Mia Milia (Haspolat) ve Lurucina'daki (Akıncılar) geçiş noktalarını açma önerisini kabul etmekle kalmadık, aynı zamanda Kiracıköy’deki geçiş noktasıyla ilgili de çok tartışma olduğunu ancak Türk tarafının Türk ordusunun da dahil olduğu, onayının gerektiği yönündeki raporlar nedeniyle nihai karar veremediğini, bunun Kızıllar için de geçerli olduğunu söylemek istiyorum" dedi.

Hristodulidis, "İlerleme görmek, yeni teklifler ve yeni atamalar yapılmasını istedik. Bunlar yapıldı" dedi.

 

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